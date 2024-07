23 lug 2024 09:39

ALTRO BOOM DI DONAZIONI PER KAMALA HARRIS: IN 24 ORE, DOPO IL RITIRO DI JOE BIDEN DALLA CORSA PER LA CASA BIANCA, SONO STATI RACCOLTI 81 MILIONI DI DOLLARI PER LA CAMPAGNA DELLA VICEPRESIDENTE - “FUTURE FORWARD”, IL SUPER PAC DI PUNTA NATO PER APPOGGIARE LA CAMPAGNA BIDEN-HARRIS, HA RICEVUTO IMPEGNI PER 150 MILIONI DI DOLLARI DA PARTE DEI PRINCIPALI DONATORI DEMOCRATICI - ABIGAIL DISNEY, L'EREDE DI WALT DISNEY, PREVEDE DI ORGANIZZARE UN EVENTO DI RACCOLTA FONDI PER KAMALA…