NON VINCEREMO A NOVEMBRE CON QUESTO PRESIDENTE. QUESTA È L'OPINIONE DI OGNI SENATORE, MEMBRO DEL CONGRESSO E GOVERNATORE CON CUI HO PARLATO IN PRIVATO”

George Clooney per il "New York Times"

Sono un democratico da sempre; non mi scuso per questo. Sono orgoglioso di ciò che rappresenta il mio partito. Come parte della mia partecipazione al processo democratico e a sostegno del candidato da me scelto, ho guidato alcune delle più grandi raccolte fondi nella storia del mio partito. Barack Obama nel 2012. Hillary Clinton nel 2016. Joe Biden nel 2020. Il mese scorso ho co-ospitato la più grande raccolta fondi a sostegno di un candidato democratico di sempre, per la rielezione del presidente Biden. Dico tutto questo solo per esprimere quanto credo in questo processo e quanto penso che questo momento sia sentito.

Amo Joe Biden. Come senatore. Come vicepresidente e come presidente. Lo considero un amico e credo in lui. Credo nel suo carattere. Credo nella sua morale. Negli ultimi quattro anni, ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato.

Ma l'unica battaglia che non può vincere è la lotta contro il tempo. Nessuno di noi può. È devastante dirlo, ma il Joe Biden con cui ero tre settimane fa alla raccolta fondi non era il Joe "big F-ing deal" Biden del 2010. Non era nemmeno il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che abbiamo visto tutti al dibattito.

Era stanco? Sì. Un raffreddore? Forse. Ma i nostri leader di partito devono smetterla di dirci che 51 milioni di persone non hanno visto quello che abbiamo appena visto. Siamo tutti così terrorizzati dalla prospettiva di un secondo mandato di Trump che abbiamo scelto di ignorare ogni segnale di avvertimento. L'intervista a George Stephanopoulos ha solo rafforzato quello che avevamo visto la settimana prima. Come democratici, tratteniamo collettivamente il fiato o abbassiamo il volume ogni volta che vediamo il presidente, che rispettiamo, scendere dall'Air Force One o tornare al microfono per rispondere a una domanda improvvisa.

È giusto sottolineare queste cose? Deve esserlo. Si tratta di età. Niente di più. Ma anche niente che possa essere annullato. Non vinceremo a novembre con questo presidente. Oltretutto, non vinceremo alla Camera e perderemo al Senato. Questa non è solo la mia opinione; è l'opinione di ogni senatore, membro del Congresso e governatore con cui ho parlato in privato. Ognuno di loro, indipendentemente da ciò che dice pubblicamente.

La diga si è rotta. Possiamo nascondere la testa nella sabbia e pregare per un miracolo a novembre, oppure possiamo dire la verità.

È disonesto, nella migliore delle ipotesi, sostenere che i Democratici hanno già parlato con il loro voto e quindi la nomina è decisa e conclusa, quando abbiamo appena ricevuto nuove e sconvolgenti informazioni. Pensiamo tutti che i repubblicani dovrebbero abbandonare il loro candidato ora che è stato condannato per 34 reati gravi. Anche questa è una notizia nuova e sconvolgente. I principali democratici (Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi) e i senatori, i rappresentanti e gli altri candidati che rischiano di perdere a novembre devono chiedere a questo presidente di farsi da parte volontariamente.

Tutte le storie spaventose che ci vengono raccontate su cosa succederebbe dopo sono semplicemente false. Con ogni probabilità, i soldi nelle casse di Biden-Harris potrebbero essere utilizzati per aiutare a eleggere la candidatura presidenziale e altri democratici. Il nuovo candidato non verrebbe escluso dalle schede elettorali in Ohio. Noi democratici abbiamo una panchina molto scoppiettante. Non mettiamo insieme leader né ci lasciamo influenzare da un culto della personalità; votiamo per un presidente. Possiamo facilmente prevedere un gruppo di diversi democratici forti che si fanno avanti per dirci perché sono i più qualificati a guidare questo paese e ad affrontare alcune delle tendenze profondamente preoccupanti che stiamo vedendo dal tour di vendetta che Donald Trump chiama una campagna presidenziale.

Ascoltiamo Wes Moore e Kamala Harris e Gretchen Whitmer e Gavin Newsom e Andy Beshear e J.B. Pritzker e altri. Concordiamo sul fatto che i candidati non si attacchino a vicenda ma, nel breve tempo che abbiamo, si concentrino su ciò che farà decollare questo paese. Quindi potremmo andare alla convention democratica il mese prossimo e capirlo.

Sarebbe caotico? Sì. La democrazia è caotica. Ma ravviverebbe il nostro partito e sveglierebbe gli elettori che, molto prima del dibattito di giugno, se ne erano già andati? Di sicuro lo farebbe. La breve rampa verso il giorno delle elezioni sarebbe un vantaggio per noi, non un pericolo. Ci darebbe la possibilità di mostrare il futuro senza tante ricerche sull'opposizione e campagne negative che derivano da queste ridicolmente lunghe e costose stagioni elettorali.

Questo può essere un momento emozionante per la democrazia, come abbiamo appena visto con i circa 200 candidati francesi che si sono fatti da parte e hanno messo da parte le loro ambizioni personali per salvare la loro democrazia dall'estrema destra. Joe Biden è un eroe; ha salvato la democrazia nel 2020. Abbiamo bisogno che lo faccia di nuovo nel 2024.

