Il legale della professoressa indagata per aver ripreso l'incontro tra Matteo Renzi e l'ex 007 Marco Mancini all'autogrill di Fiano Romano e per aver mandato il materiale a Report, potrebbe convocare al più presto il senatore di Italia Viva in indagini difensive.

Qui potrebbe avvenire anche il confronto con la docente. Il suo avvocato, Giulio Vasaturo, potrebbe chiedere all'ex premier di rivelare nel dettaglio il contenuto della conversazione con Mancini. L'obiettivo è dimostrare che l'incontro del dicembre 2020 aveva rilievo pubblico, e dunque la signora non ha commesso alcun reato nel riprenderlo e nello spedire il video alla trasmissione di Rai3.

Per averlo fatto, a oggi, la professoressa è indagata per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Le viene contestato il 617 septies del codice penale, articolo che quando fu introdotto venne etichettato come norma anti-Report o anti-Iene. E a quanto pare ha funzionato.

L'articolo prevede casi di non punibilità anche a tutela del diritto di cronaca. E per la difesa dell'insegnante sarà importante dimostrare come questo diritto sia esteso ai cittadini tutti e non solo ai giornalisti. Nel frattempo nei giorni scorsi in una nota Italia Viva aveva fatto sapere: "L'incontro avverrà quando la difesa di Renzi chiederà l'interrogatorio e il contro esame della sedicente professoressa". […]

Dell'appuntamento all'autogrill, Renzi ne ha parlato anche a Torino il 24 novembre durante la presentazione del suo libro Il mostro, in libreria in edizione aggiornata. Il senatore ha spiegato come Mancini "(...) fa degli incontri perché è un dirigente di Palazzo Chigi, come tutti i dirigenti dei Servizi. Si può discutere, ma è una cosa legittima, consuetudinaria". I due dovevano vedersi in Palazzo Giustiniani, al Senato, ma Renzi se ne dimentica e così con le scorte fissano l'incontro all'autogrill.

"Sono momenti delicati - ha detto l'ex premier a Torino - c'è la crisi del governo Conte, io sto dicendo in tv, come dico all'agente dei Servizi, che per quello che mi riguarda o Giuseppe Conte cambia o va a casa". Ma perché parla con un dirigente dei Servizi della caduta del governo? Renzi non fornisce maggiori dettagli. Per il senatore il problema sembra essere un altro, ossia la fonte di Report che ancora a Torino apostrofava come professoressa "o sedicente tale". La donna è stata identificata, indagata e nel corso dell'inchiesta sono stati esclusi collegamenti con apparati di intelligence. [...]

Cosa si sono detti Renzi e Mancini? Renzi ci risponde così: ". Mi doveva portare si figuri, i Babbi che sono un bellissimo wafer romagnolo che il dottor Mancini mi manda tutti gli anni e che io mangio in modo vorace. Oppure lei vuol dire che il dottor Mancini è il grande ispiratore della mia battaglia per cambiare l'autorità delegata?"

