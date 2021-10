4 ott 2021 19:37

ALTRO CHE EFFETTO CONTE: E' UNA CAPORETTO PENTASTELLATA! A ROMA IL M5s PASSA DAL 67,1 AL 10%. IN CASO DI BALLOTTAGGIO MICHETTI-GUALTIERI, COSA FARANNO I CINQUESTELLE? CONTE, CHE NON HA MAI AMATO LA RAGGI, COCCA DI GRILLO, NON VEDE L’ORA DI TUFFARSI TRA LE BRACCIA DEL SUO EX MINISTRO GUALTIERI: "AI BALLOTTAGGI MAI CON LA DESTRA. SE CI SONO LE CONDIZIONI AVANTI CON LA COALIZIONE" - "GIUSEPPI" FA FINTA DI NON VEDERE LA BATOSTA E PIGOLA: "QUESTO E' IL MOMENTO DELLA SEMINA PER IL M5s"