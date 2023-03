FRANCESCA PASCALE AFFRONTA A BRUTTO MUSO PIERO RICCA A MILANO

Estratto da www.repubblica.it

francesca pascale vs piero ricca a milano 4

Si è presa l'attenzione di giornalisti e telecamere Francesca Pascale, la ex fidanzata di Silvio Berlusconi e attuale compagna di Paola Turci, arrivata in piazza della Scala a Milano per manifestare insieme alle Famiglie Arcobaleno. [...]

Pascale ha avuto parole di elogio per Schlein: "mi piace molto come persona e come donna perché è una combattente". Ma ha anche sferzato Meloni: "E' venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia". La premier, secondo Pascale, "dovrebbe riflettere perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed eterosessuale".

francesca pascale vs piero ricca a milano 5

Pascale ha poi aggiunto: "Paola Turci non è mia moglie, sono unita a lei civilmente. Eppure, non mi sento diversa da una coppia eterosessuale. Perché non può esserlo, perché non piace a Salvini? Definisco Salvini omofobo, definisco omofobi i sovranisti, i partiti che si mettono sotto a braccetto con Orban, i razzisti e fuori di testa. [...] E' un governo totalmente omofobo. Non voglio insultare nessuno. Hanno seccato con questo odio. Per questo ho fiducia nella figura di Giorgia Meloni. Non ho mai votato Fratelli d'Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che è".

PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE

Ma non sono mancati anche i battibecchi, soprattutto quando ha parlato con il giornalista Piero Ricca [...]: "Lei era già lesbica quando stava con Berlusconi?", ha detto Ricca. "Non ho mai nascosto la mia bisessualità alle persone care", ha risposto Pascale.

Un diverbio andato avanti per diversi minuti e che è sfociato anche negli insulti: "Quando lei faceva il lecca lecca a Napoli, gli spot con il calippo a Napoli, io facevo già le contestazioni a Berlusconi", ha detto Ricca. "Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista", ha replica Pascale. Che ha poi aggiunto: "Non mi metta le mani addosso, il suo alito già dice tutto".

PASCALE BERLUSCONI francesca pascale vs piero ricca a milano 6 paola turci francesca pascale francesca pascale vs piero ricca a milano 3 FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale pascale berlusconi FRANCESCA PASCALE #FREECANNABIS francesca pascale vs piero ricca a milano 14 Francesca Pascale con Berlusconi vladimir luxuria e francesca pascale pride napoli tweet sulle nozze turci pascale 3 tweet sulle nozze turci pascale 2 tweet sulle nozze turci pascale 1 tweet sulle nozze turci pascale 4 francesca pascale vs piero ricca a milano 8 paola turci e francesca pascale al pride di napoli 2 matrimonio pascale turci a montalcino 11 matrimonio pascale turci a montalcino 10 paola turci canta tu si na cosa grande a francesca pascale matrimonio pascale turci 1 matrimonio pascale turci 7 matrimonio pascale turci 10 matrimonio pascale turci 4 paola turci canta tu si na cosa grande a francesca pascale IL POST DI FRANCESCA PASCALE CONTRO I SOVRANISTI francesca pascale vs piero ricca a milano 9 francesca pascale vs piero ricca a milano 15 francesca pascale vs piero ricca a milano 16 francesca pascale vs piero ricca a milano 12 francesca pascale vs piero ricca a milano 17 francesca pascale vs piero ricca a milano 13 francesca pascale vs piero ricca a milano 11 francesca pascale vs piero ricca a milano 18 francesca pascale vs piero ricca a milano 1 francesca pascale vs piero ricca a milano 10 francesca pascale vs piero ricca a milano 7 francesca pascale vs piero ricca a milano 2