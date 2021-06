Un lavoratore dovrebbe accettare “600euro per fare il cameriere”, dice #Salvini parlando di contratti Peccato che la soglia di povertà stabilita dall’ISTAT sia di 780 euro@martafana #9giugno #redditodicittadinanza #lavoro pic.twitter.com/r31ebqhLOa — Marco Amendola (@amendolamarco) June 9, 2021

Da www.rollingstone.it

berlinguer il nostro pci

Solo l’anno scorso Matteo Salvini si era paragonato a Berlinguer, dicendo che la Lega aveva ereditato “le battaglie del PCI” ed era diventata il partito di riferimento della classe lavoratrice. Dev’essere un ben strano Berlinguer e un ben strano PCI se un anno dopo ritroviamo lo stesso Matteo Salvini in tv a parlare di lavoro e lo sentiamo attaccare il reddito di cittadinanza e, soprattutto, giustificare i datori di lavoro che offrono stipendi da fame.

“Dopo un anno e mezzo di Covid va fatta una riflessione sul significato e l’efficacia del reddito di cittadinanza”, ha detto Salvini ieri in diretto su RaiNews. E già qui si potrebbe obiettare: riflettiamoci pure ma senza dimenticarci che il reddito di cittadinanza è stato approvato dal famoso “governo del cambiamento” di cui Salvini era il ministro dell’Interno.

Ma – per una volta – non è la coerenza di Salvini il punto della questione. “Molti imprenditori,” ha proseguito infatti Salvini, “da Nord a Sud, lamentano il fatto che si sentono dire troppi no da coloro ai quali propongono un posto di lavoro perché la risposta è ‘mi conviene tenermi i 500 euro per restare a casa a vedere gli Europei di calcio’”

A una domanda diretta della conduttrice, Salvini ha poi ribadito il concetto peggiorando ulteriormente la situazione: “No, ci sono dei contratti. Non ci sono gli imprenditori sfruttatori. Molto semplicemente: se tu prendi 600 euro per stare a casa a guardare la televisione e ti offrono 600 euro per andare a fare il cameriere, la soluzione la lascio intuire”.

Il problema dunque per Salvini è che il reddito di cittadinanza è troppo alto – non che uno stipendio da 600 euro è troppo basso per vivere. E soprattutto non si capisce perché tra la prospettiva di prendere 600 euro per non fare niente e prendere la stessa cifra per lavorare 8 ore al giorno una persona sana di mente dovrebbe scegliere la seconda opzione.

È la stessa versione che ritroviamo spesso nelle lamentele di tanti imprenditori a cui viene dato spazio sui quotidiani: il lavoro c’è, sono i lavoratori che mancano perché la gente non ha voglia di lavorare e preferisce stare sul divano a prendere il reddito di cittadinanza. Pazienza se poi – come accaduto nei giorni scorsi a Sammontana – quando un’azienda offre lavoro pagato come si deve, viene sommersa da una valanga di candidature.

