9 set 2021 17:51

ALTRO CHE “GIÙ LE MANI DAI BAMBINI” - CON BUONA PACE DEI NO VAX PIÙ FANATICI, LOS ANGELES STA PER INTRODURRE L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER GLI STUDENTI DAI 12 ANNI IN SU: È IL PRIMO GRANDE DISTRETTO SCOLASTICO AMERICANO A FARLO, VISTO CHE CONTA 600 MILA RAGAZZI - PRIMA DOSE ENTRO IL 21 NOVEMBRE E RICHIAMO ENTRO IL 19 DICEMBRE: L’OBIETTIVO È INIZIARE IL PROSSIMO SEMESTRE COMPLETAMENTE VACCINATI. L’ITALIA PRENDERÀ SPUNTO?