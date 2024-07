7 lug 2024 08:10

ALTRO CHE “METODI DA REGIME” COME HA DETTO LA MELONI, IL MINISTRO PIANTEDOSI, OSPITE DA VESPA A MANDURIA, SULL’INCHIESTA DI FANPAGE RIGUARDO GIOVENTÙ NAZIONALE AMMETTE: “HA AVUTO IL MERITO DI FAR EMERGERE UN FENOMENO CHE VA ELIMINATO ALLA RADICE” – L’INGOMBRANTE TITOLARE DEL VIMINALE, A CUI LA DUCETTA HA SFILATO I DOSSIER SICUREZZA E MIGRANTI, PARLA DEGLI EPISODI MOSTRATI DALL’INCHIESTA CHE "SE NON FOSSERO UNA COSA SERIA DEFINIREMMO UNA TRAGICA CARNEVALATA" - PER TOGLIERSELO DALLE SCATOLE MELONI PENSA DI CANDIDARE PIANTEDOSI COME GOVERNATORE IN CAMPANIA O IN EMILIA… - VIDEO