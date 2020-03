6 mar 2020 13:30

ALTRO CHE UN METRO DI DISTANZA: BELLI AVVINGHIATI! - ''DIVA & DONNA'' QUESTA SETTIMANA ACCHIAPPA DUE BEI COLPI: OLTRE A SILVIO CON MARTA FASCINA IN SVIZZERA, PIZZICA MARIA ELENA BOSCHI CON GIULIO BERRUTI ABBRACCIATI E ROMANTICI A FREGENE. I DUE IN PASSATO AVEVANO NEGATO DI AVERE UNA RELAZIONE AMOROSA, ''SOLO AMICI''. MA L'ATTORE HA UNA PASSIONE PER LE DONNE BELLE E FAMOSE