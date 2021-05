17 mag 2021 16:47

ALTRO CHE OPPOSIZIONE DELLA MOGLIE! - GABRIELE ALBERTINI HA DETTO NO ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI MILANO PER PAURA CHE LA SUA DISCESA IN CAMPO POTESSE SCATENARE, CONTRO DI LUI, I POTERI FORTI DI MILANO (SCHIERATI TUTTI CON BEPPE SALA) - IL CENTRODESTRA AI PIEDI DI LETIZIA MORATTI: E' LEI L'UNICA IN GRADO DI METTERE TUTTI D'ACCORDO - MA L'EX PRESIDENTE DELLA RAI SOGNA DI DIVENTARE GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA