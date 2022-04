28 apr 2022 16:54

ALTRO CHE PUTIN E ZELENSKY, QUI RISCHIA DI SALTARE DRAGHI – DA UNA PARTE IL PACIFISMO NEO-PAPALINO DI SALVINI CHE SI SALDA CON L'AMBIGUITÀ DI CONTE SULLE ARMI A KIEV E CON L'ESALTAZIONE DELLA “PAX CINESE” DI GRILLO, CON STATI UNITI E NATO ADDITATI DI FATTO COME RESPONSABILI IN SECONDA BATTUTA DELLA GUERRA DI PUTIN; DALL’ALTRA, L'ATLANTISMO DEL QUIRINALE E DI PALAZZO CHIGI; MA ANCHE DELLA FARNESINA GUIDATA DA UN GRILLINO, DI MAIO, OLTRE CHE DEL PD DI LETTA - COSA POTREBBE ACCADERE SE, SULLA SCIA DI QUESTE PRESE DI POSIZIONE, SI VERIFICASSE UN INCIDENTE IN PARLAMENTO SULLA POLITICA ESTERA? MEDIARE DIVENTEREBBE SEMPRE PIÙ DIFFICILE…