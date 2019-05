28 mag 2019 18:48

ALTRO CHE ”LUIGINO”, ORA CHIAMATELO “ARISTIDE IL GIUSTO”! DOPO AVERLO DEFINITO “EROE ROMANTICO”, LA FIDANZATA VIRGINIA RICORRE AGLI ANTICHI GRECI PER DIFENDERE DI MAIO: “SEI COME ARISTIDE, SCONFIGGERAI I PERSIANI. E PARAGONA SALVINI A TEMISTOCLE, "L’AVVERSARIO NOTO PER L’ELOQUENZA CHE TROVO’ UN’ALLEANZA CON ARISTIDE IL GIUSTO" - MASSIMO RISPETTO PER IL MONDO CLASSICO MA L’UNICO ARISTIDE CHE ADORIAMO E’ QUELLO DI “CORNETTI ALLA CREMA” – VIDEO