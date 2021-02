18 feb 2021 08:00

ALTRO CHE ZONA CESARINI, CHIAMATELA ZONA CIAMPOLILLO – ALTRO SHOW DEL SENATORE EX M5S FAMOSO PER AVER VOTATO A FAVORE DELL'ULTIMA FIDUCIA AL GOVERNO CONTE IN EXTREMIS - ANNUNCIA IL NO A DRAGHI E FA UN MINI-SHOW ANTI-SALVINI. CASELLATI LO RIPRENDE: “MA LEI ARRIVA SEMPRE ALL'ULTIMO” – LA REPLICA -VIDEO