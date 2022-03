UN ALTRO CITTADINO AMERICANO È STATO UCCISO IN UCRAINA, A CHERNIHIV. PER QUANTO ANCORA BIDEN POTRÀ IGNORARE LA MORTE DEI SUOI CONNAZIONALI? - IL DUCETTO CECENO RAMZAN KADYROV ANNUNCIA: “MIGLIAIA DI VOLONTARI DIRETTI IN UCRAINA”. SONO GIORNI CHE LO DICE: HANNO TROVATO TRAFFICO PER STRADA? - KIEV CHIEDE ALLA TURCHIA DI ESSERE GARANTE DELL’ACCORDO CON LA RUSSIA, INSIEME AI CINQUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU - MACRON: “LA FRANCIA SI PREPARI A UNA GUERRA DI ALTA INTENSITÀ IN EUROPA”

KADYROV, MIGLIAIA DI COMBATTENTI CECENI VERSO UCRAINA

miliziani ceceni in ucraina 1

(ANSA-AFP) - "Migliaia" di volontari ceceni sono diretti in Ucraina. Lo assicura il leader ceceno Ramzan Kadyrov.

POLIZIA CHERNIHIV, AMERICANO UCCISO IN UN ATTACCO RUSSO

(ANSA) - La polizia ucraina ha riferito che un cittadino americano è stato ucciso a Chernihiv in un bombardamento lanciato oggi da parte delle truppe russe. "La polizia sta documentando le conseguenze dei bombardamenti nemici dei civili nel centro di Chernihiv", scrive la polizia locale nella sua pagina Fb. "Oggi, gli occupanti hanno effettuato ancora una volta un pesante attacco di artiglieria contro i civili disarmati residenti della città. Ci sono morti e feriti. Tra i morti c'è un cittadino statunitense".

immagine satellitare di chernihiv

TURCHIA, KIEV CHIEDE GARANZIA 5 BIG ONU PIÙ ANKARA-BERLINO

(ANSA-AFP) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto che la Turchia sia "uno dei garanti" di un possibile accordo con la Russia. Lo ha annunciato il suo omologo Mevlut Cavusoglu durante una visita a Lepoli, nell'Ucraina occidentale.

"L'Ucraina ha fatto un'offerta sull'accordo di sicurezza collettiva: P5 (i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza), più Turchia e Germania", ha detto Cavusoglu, assicurando che "la Federazione Russa non ha obiezioni".

MACRON IMITA IL LOOK DI ZELENSKY

MACRON, FRANCIA SIA PRONTA A GUERRA DI ALTA INTENSITÀ

(ANSA) - La Francia deve potenziare il suo esercito per essere pronta a rispondere ad "una guerra di alta intensità che può tornare sul nostro continente": lo ha detto il presidente candidato Emmanuel Macron, presentando ai Docks di Aubervilliers, alle porte di Parigi, il suo programma elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 10 e del 24 aprile.

Rivolgendosi agli oltre 300 cronisti riuniti sul posto, Macron ha insistito sulla necessità di rafforzare l'autonomia della Francia e dell'Europa dinanzi alle sfide future, a cominciare dal settore della Difesa tornato di dirompente attualità dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin.

strage di civili in coda per il pane a chernihiv 3

Il presidente candidato, favorito nei sondaggi in vista del voto, ha evocato un bilancio della Difesa equivalente a 50 miliardi di euro nel 2025. Ma per "guadagnare flessibilità dinanzi a nuovi tipi di conflitto, spaziale, cyber", il fondatore di En Marche intende anche "investire in tecnologie di punta e rafforzare gli investimenti per poter garantire ad una guerra di alta intensità che può tornare sul nostro continente", ha avvertito. Macron intende anche raddoppiare il numero di riservisti tra i militari e un aumento di agenti e gendarmi. Ha anche auspicato che la Francia sia "la prima nazione ad uscire dalla dipendenza di petrolio, gas e carbone''

guerra in ucraina macron putin Putin Macron 7 febbraio 2022 KADYROV miliziani ceceni in ucraina 1 MACRON IMITA IL LOOK DI ZELENSKY strage di civili in coda per il pane a chernihiv. miliziani ceceni in ucraina 1 3 strage di civili in coda per il pane a chernihiv strage di civili in coda per il pane a chernihiv bombardamento su mariupol 4 bombardamento su mariupol 3 bombardamento su mariupol 2 guerra in ucraina strage di civili in coda per il pane a chernihiv 2