2 nov 2021 13:05

UN ALTRO COLOSSO CHE SALUTA LA CINA - PURE YAHOO SI È ROTTA LE PALLE DI PECHINO E ANNUNCIA IL RITIRO PER COLPA DI UN "AMBIENTE COMMERCIALE E LEGALE SEMPRE PIÙ IMPEGNATIVO" - I SERVIZI DELLA SOCIETÀ NON SARANNO PIÙ DISPONIBILI DAL PRIMO NOVEMBRE: "RIMANIAMO IMPEGNATI NEI DIRITTI DEI NOSTRI UTENTI E IN UN INTERNET LIBERO E APERTO. RINGRAZIAMO I NOSTRI UTENTI PER IL LORO SUPPORTO" - POCHE SETTIMANE FA SE N'ERA ANDATA LINKEDIN…