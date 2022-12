19 dic 2022 09:23

UN ALTRO SCHIAFFONE PER MONICA MAGGIONI! – LA DIRETTRICE DEL TG1 IN UNA SETTIMANA È RIUSCITA A FARSI SCIPPARE L’INTERVISTA ESCLUSIVA A BERGOGLIO E ANCHE QUELLA A GIORGIA MELONI! LA DUCETTA HA SCELTO BRUNO VESPA, CHE HA PARTECIPATO ALLA FESTA DEI DIECI ANNI DI FRATELLI D’ITALIA, PER UNO SPECIALE PRE-NATALIZIO CHE ANDRÀ IN ONDA MERCOLEDÌ SERA, SUBITO DOPO IL TELEGIORNALE DI RAI UNO – ERA DAI TEMPI DI MONTI CHE NON ACCADEVA: GENTILONI, CONTE E DRAGHI AVEVANO INVECE SCELTO IL TG1 PER LA LORO PRIMA INTERVISTA DA PREMIER…