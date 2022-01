IN AMERICA ANCHE LE PASIONARIE DI SINISTRA SI ARRICCHISCONO CON LA SPECULAZIONE FINANZIARIA - IL MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA USA, NANCY PELOSI, HA ACCUMULATO UN PATRIMONIO DI 25 MILIONI DI DOLLARI, GRAZIE AGLI INVESTIMENTI SUL MERCATO AZIONARIO. ORA UNA PROPOSTA DI LEGGE VUOLE VIETARE ANCHE AI FAMILIARI DEI PARLAMENTARI DI LUCRARE IN BORSA. E LEI OVVIAMENTE È CONTRARIA: “SIAMO IN UN'ECONOMIA DEL LIBERO MERCATO” (SOLO QUANDO FA COMODO)

Mirko Molteni per "Libero quotidiano"

In America, una proposta di legge per vietare non solo ai parlamentari del Congresso, ma anche ai loro famigliari, di fare affari sul mercato azionario approfittando dell'accesso a informazioni riservate, riporta l'attenzione sulle speculazioni del marito della speaker della Camera Nancy Pelosi, che avrebbero permesso alla famiglia di accumulare un patrimonio netto di 25 milioni di dollari.

Ancora a 81 anni, Paul Pelosi ha fatto un nuovo colpaccio nel giugno 2021 con opzioni sul pacchetto di Alphabet Inc., solo uno dei colossi di cui la famiglia possiede quote, fra cui Micron Technology Inc., Roblox Corp., Salesforce.com Inc., Walt Disney Co. e Marriot International Inc.

Il divieto di lucrare sulle azioni profittando della propria posizione, che dà accesso a informazioni negate ai normali risparmiatori, è in vigore per i membri del Congresso dal 4 aprile 2012, quando fu firmato dal presidente Barack Obama il cosiddetto Stock Act. Esso però non si applica a coniugi o figli di deputati e senatori, come se in famiglia non si parlasse di ciò che bolle in pentola.

La proposta d'estendere il divieto ai famigliari dei parlamentari USA è stata avanzata da un giovane senatore democratico della Georgia, il 34enne Thomas Jonathan Ossoff, detto "Jon", che cerca appoggi anche fra i Repubblicani per presentare una legge bipartisan.

La Pelosi, toccata nel portafoglio, e forse indispettita dal sentirsi "scippata" di richiami etici da uno "sbarbato" del suo stesso partito, si è detta contraria, appannando l'immagine da "pasionaria" sfoderata in occasione dell'assalto della destra a Capitol Hill il 6 gennaio 2021 e del suo primo anniversario: «Siamo in un'economia del libero mercato e i coniugi non dovrebbero avere ostacoli, devono poter partecipare al mercato azionario».

Certo, non è l'unico caso, per esempio il senatore repubblicano Rand Paul ha ammesso che sua moglie ha comprato azioni di Gilead Sciences Inc., che produce farmaci anti-Covid. Ma spicca il contrasto ideale nel caso di Nancy, sempre pronta ad attaccare il miliardario Trump quasi fosse incarnazione della "barbarie".

