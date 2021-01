AMERICA DE-TRUMPIZZATA - BIDEN HA INTENZIONE DI CANCELLARE IN DIECI GIORNI I QUATTRO ANNI DI TRUMP: “SLEEPY JOE” FIRMERÀ UNA DOZZINA DI DECRETI NON APPENA MESSO PIEDE NELLO STUDIO OVALE. TRA QUESTI L’ABOLIZIONE DEL BANDO PER I VIAGGIATORI MUSULMANI, IL RIENTRO NELL’ACCORDO DI PARIGI E NELL’OMS E L’OBBLIGO DI MASCHERINA

1 - I DIECI GIORNI DI BIDEN PER CANCELLARE TRUMP

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Dieci giorni per cancellare quattro anni di Trump. Il mandato di Joe Biden comincerà a mezzogiorno di mercoledì 20 gennaio. La partenza sarà bruciante, secondo un documento di Ron Klain, futuro capo dello staff della Casa Bianca. Il testo, datato 16 gennaio, è filtrato ieri sui media. È già un cronoprogramma, anche se, avverte lo stesso Klain, «non esaustivo».

Il 20 gennaio, non appena messo piede nello Studio Ovale, Biden dovrebbe firmare una dozzina di decreti. Klain ne cita cinque: abolizione del bando per i viaggiatori provenienti da diversi Paesi musulmani; rientro nell' Accordo di Parigi per il contrasto al «climate change»; estensione della moratoria per il rimborso dei debiti contratti dagli studenti; obbligo di indossare la mascherina in tutte le proprietà federali e durante gli spostamenti tra i diversi Stati; limiti agli sfratti esecutivi su tutto il territorio nazionale.

Più generici i propositi per il 21 gennaio: «Biden emanerà altri decreti esecutivi per fronteggiare la crisi del Covid-19, in modo da poter riaprire le scuole e le attività economiche, comprese le azioni per espandere i test, proteggere i lavoratori e fissare chiari standard di salute pubblica». Il 22 gennaio sarà il momento dell' economia: «Verranno prese iniziative per dare immediato sollievo alla famiglie di lavoratori in grande difficoltà». Misure che accompagneranno il piano da 1.900 miliardi di dollari da presentare al Congresso.

Infine tra il 25 gennaio e il 1 febbraio, «il presidente eletto prenderà le misure per favorire l' acquisto e il consumo di beni prodotti "made in Usa"». Inoltre, indica ancora Klain, verrà avviata la riforma dell' apparato giudiziario e carcerario. Saranno anche adottati i primi correttivi al sistema sanitario, «per favorire l' accesso alle donne con bassi redditi e in particolare alle donne di colore». Infine il capitolo immigrazione.

Biden metterà le basi per una riforma globale, indicando un sentiero verso la piena cittadinanza per circa 11 milioni di migranti oggi con uno status precario o illegale; si comincerà «la difficile opera di riunificare le famiglie separate ai confini». Klain conclude che «entro il 1° febbraio l' America tornerà a muoversi nella direzione giusta... eliminando i danni più gravi causati dall' Amministrazione Trump».

In tutto questo schema, però, è facile notare una vistosa omissione. Neanche una parola sull' assalto a Capitol Hill. Per Biden le emergenze erano e restano quattro: «pandemia, crisi economica, squilibri di origine razziale, clima». Il Paese, però, osserva sgomento le immagini da zona di guerra in arrivo da Washington e se esista davvero una minaccia permanente di terrorismo interno. Il neopresidente, per ora, non sembra avere una risposta.

2 - SUBITO I PRIMI DECRETI BIDEN HA FRETTA DI CANCELLARE TRUMP

Federico Rampini per “la Repubblica”

Dietrofront immediato e radicale s u ambiente, immigrazione, cooperazione internazionale. Una raffica di decreti della Casa Bianca "cancellerà" una parte dell' eredità di Donald Trump in tempi record, nei primi dieci giorni d' incarico del suo successore. Joe Biden prepara un frenetico attivismo legislativo fin dalle prime ore pomeridiane di questo mercoledì 20 gennaio, l' Inauguration Day in cui presterà giuramento davanti al Campidoglio a mezzogiorno (ora locale).

Prima ancora che entri in vigore la maxi-manovra anti-covid e anti-recessione da 1.900 miliardi di dollari - che richiede l' approvazione del Congresso - il nuovo presidente userà con vigore lo strumento degli "ordini esecutivi" (decreti presidenziali), per disfare gli atti più controversi del suo predecessore. Un crescendo di decretazione d' urgenza darà all' America e al mondo intero il segnale di un cambio di rotta.

Fin dal primo giorno, Biden fa sapere che firmerà il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico e nell' Organizzazione mondiale della sanità.

Abolirà il cosiddetto Muslim Ban con cui Trump vietò l' ingresso da molti paesi, prevalentemente di religione islamica (restano però le restrizioni dovute alla pandemia). Renderà obbligatoria la mascherina in tutti gli edifici pubblici federali e mezzi di trasporto che collegano i 50 Stati Usa.

Prolungherà il blocco degli sfratti per aiutare coloro che hanno perso lavoro e reddito. Sarà concessa un' ulteriore proroga ai pagamenti degli interessi sui prestiti per gli studenti universitari. Ordinerà alle agenzie federali da cui dipende il controllo delle frontiere di agevolare la riunificazione dei figli minorenni separati dai genitori nel corso delle retate di immigrati clandestini.

Il lungo elenco di decreti presidenziali è stato anticipato da Ron Klain, futuro chief of staff della Casa Bianca. Tra i disegni di legge che Biden vuole mandare al Congresso entro i primi dieci giorni figura anche una riforma delle leggi sull' immigrazione che consenta di regolarizzare 11 milioni di clandestini, a cominciare da quelli che arrivarono negli Stati Uniti da bambini. Quest' ultimo è un progetto che in passato fu sostenuto sia da George W. Bush sia da Barack Obama, ma non riuscì ad ottenere una maggioranza di voti al Congresso.

Una parte degli atti con cui Biden vuole segnalare la svolta netta della sua presidenza, hanno un valore politico e simbolico ma saranno soggetti all' approvazione parlamentare. I più rapidi saranno volti a cancellare decreti esecutivi di Trump: usando lo stesso strumento di legislazione veloce che non richiede votazioni di Camera e Senato.

Tra i decreti esecutivi dei primi dieci giorni è atteso anche il ripristino di alcune direttive dell' Amministrazione Obama per ridurre le emissioni carboniche di veicoli e centrali elettriche, nonché il blocco dei permessi di trivellazione sui terreni di proprietà federale.

Sull' ambiente Biden farà sua la "frenesìa degli ordini esecutivi" che era stata rimproverata al predecessore: Trump quando non era sicuro di avere i voti o il tempo necessario per una rapida approvazione al Congresso, aggirava le assemblee legislative e decretava con lo strumento dell' urgenza; a parte le riserve sulla costituzionalità di trasferire all' esecutivo quote crescenti del potere legislativo, quello strumento è reversibile appena cambia l' inquilino della Casa Bianca.

Biden userà gli ordini esecutivi per agire sui simboli: l' obbligo delle mascherine, per esempio, ratifica una prassi già in vigore su aerei, treni, metrò. Invece avrà bisogno del Congresso e degli Stati per affrontare le sfide più sostanziali, da cui dipende la sorte della sua presidenza.

La promessa di raggiungere quota 100 milioni di vaccinati nei primi 100 giorni richiede un salto di velocità che dipende in parte dal governo federale, in parte dalle autorità locali, dall' industria farmaceutica, dagli ospedali e dalle farmacie. Idem per la riapertura delle scuole, altra promessa solenne: va concordata con governatori e sindaci. Sul sostegno bipartisan del Congresso per la manovra anti-recessione si terrà il primo test per i repubblicani nel dopo-Trump.

