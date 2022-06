DOPO LE OCHE, LE CANNE: POI NON DITE CHE LE SARDINE NON SI OCCUPANO DEI PROBLEMI DEL PAESE - MATTIA SANTORI, CHE SCATENÒ LE PRESE PER IL CULO DOPO IL SUO INTERVENTO DI CONDOGLIANZE IN CONSIGLIO COMUNALE A BOLOGNA PER DEI PENNUTI SBRANATI DAI CANI, STAVOLTA RISCHIA DI FAR INCAZZARE I GENITORI PER LA SCELTA DI PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MAMMA MI FACCIO LE CANNE" - "BASTA SILENZIO E NEGAZIONISMO, IN ITALIA IL DIALOGO NON È MAI INIZIATO"