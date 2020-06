GLI AMERICANI PARLANO L'UNICA LINGUA CONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO: I SOLDI - PARTONO LE CAUSE CONTRO LA CINA PER LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS, E IL PARTITO COMUNISTA SCHIERA GLI AVVOCATI AFFINCHÉ PARTECIPINO AI PROCEDIMENTI AMERICANI, PER CONTESTARE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN TEORIA, SE UN GIUDICE CONDANNA IL GOVERNO CINESE, PUÒ DISPORRE IL CONGELAMENTO E IL SEQUESTRO DEI BENI O DEI PAGAMENTI DOVUTI NEGLI STATI UNITI. E NON SONO POCHI…

Guido Santevecchi per il ''Corriere della Sera''

xi jinping con la mascherina 5

Si stanno moltiplicando negli Stati Uniti i tentativi di far causa alla Cina, accusata di aver provocato la pandemia con negligenze e omissioni. Pechino ha risposto che si tratta solo di provocazioni politiche senza base legale. In effetti, gli Stati stranieri godono di immunità giudiziaria secondo la legge americana. Ma ora gli analisti cinesi ci stanno ripensando: hanno capito che un conto è essere certi di non dover pagare risarcimenti; ma un altro è la ricaduta sull'immagine nazionale di una infinità di azioni legali dibattute nelle corti degli Stati Uniti.

Quindi, serviranno avvocati specializzati in diritto internazionale per difendere l'onore della Repubblica popolare cinese. «Non è realistico ignorare queste cause», spiega Liang Yunxiang, professore della Peking University. Lo studioso di relazioni internazionali avverte che «la Cina cerca di non rispondere alla sfida legale, pensando che le cause non porteranno da nessuna parte, ma la realtà è che i dibattimenti infliggeranno un ulteriore danno politico all'immagine della Repubblica popolare». Il professore ritiene necessario ingaggiare team legali internazionali perché la Cina sia presente nelle corti degli avversari americani e contesti la giurisdizione.

donald trump xi jinping

Ad aprile lo Stato del Missouri ha annunciato una causa non solo contro il governo cinese (che come detto gode di immunità in base al Foreign Sovereign Immunities Act), ma anche contro il Partito comunista, le amministrazioni sanitarie di Wuhan e Hubei e una serie di entità cinesi minori, che potrebbero non essere ritenuti organi dello Stato. Quindi un giudice federale potrebbe accogliere la richiesta di udienza, per decidere se il capo del Partito di Wuhan ha avuto colpe nella pandemia (tra l'altro è stato rimosso).

E poi, «class action» sono state intentate da cittadini in Florida, California, Nevada, Pennsylvania e Texas. Lo studio legale di Miami che ha fatto causa a nome di semplici cittadini della Florida che si sentono danneggiati dal coronavirus, ha scritto nella citazione: «Il presidente Xi Jinping ha detto di aver dato direttive per contenere il virus il 7 gennaio; ma è emerso che in realtà attese fino al 22 gennaio per un'azione effettiva» (quel giorno fu ordinata la chiusura di Wuhan).

xi jinping a wuhan 6

La storia è ormai nota, ma sentirla sviscerare in un'aula di tribunale americano, in assenza di contraddittorio cinese, sarebbe una pessima strategia. Il professore della Peking University ricorda un caso del 1982: una class action di cittadini americani che esigevano il pagamento di buoni del tesoro cinesi del 1911, ultimo anno della Dinastia imperiale. La Corte dell'Alabama sentenziò in favore dei ricorrenti e il Partito-Stato di Pechino, per uscire dal banco degli imputati, si affidò a uno studio legale americano che chiuse il contenzioso nel 1986.