24 set 2021 13:42

GLI AMERICANI SI SONO GIÀ ROTTI DI "SLEEPY JOE" - BIDEN A PICCO NEI SONDAGGI: LA SUA POPOLARITÀ È SCESA DI 6 PUNTI DA AGOSTO, CALANDO AL 43% - PESA IL RITIRO CAOTICO DALL'AFGHANISTAN, MA ANCHE IL COVID CHE GALOPPA E LE VACCINAZIONI IN FRENATA - ORA C'È IN GIOCO IL PACCHETTO DI RILANCIO ECONOMICO DA 3,5 TRILIONI DI DOLLARI: SE A OTTOBRE DOVESSE ARRIVARE LO "SHUTDOWN", CIOÈ IL BLOCCO DELLE ATTIVITÀ DELLO STATO PERCHÉ SONO FINITI I SOLDI, SAREBBE UN ALTRO DURO COLPO PER LA CREDIBILITÀ DEL PRESIDENTE...