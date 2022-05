19 mag 2022 19:49

AMICI MAI, PER CHI SI SPIA COME NOI - IL CLAMOROSO SCOOP DEL “NEW YORK TIMES”: UN GRUPPO DI HACKER CINESI HA CERCATO DI RUBARE DATI E INFORMAZIONI DI DIFESA DELLA RUSSIA - IL 23 MARZO SCORSO, A GUERRA GIÀ INIZIATA, DIVERSI INGEGNERI E SCIENZIATI DI ISTITUTI MILITARI DI MOSCA SI SONO VISTI RECAPITARE EMAIL SOSPETTE DAL MINISTERO DELLA SANITÀ: IN REALTÀ DIETRO C’ERA UN GRUPPO DI PIRATI INFORMATICI, CHE VOLEVA…