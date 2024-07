DAGLI AMICI MI GUARDI IDDIO – I FRANCHI TIRATORI CHE NON HANNO VOTATO PER URSULA VON DER LEYEN VANNO CERCATI TRA POPOLARI, SOCIALISTI E LIBERALI: IN TOTALE LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE AVREBBE DOVUTO OTTENERE 453 PREFERENZE DOPO L’ACCORDO CON I VERDI, CHE PERÒ AVREBBERO VOTATO COMPATTI (SOLO IN 9 SU 52 AVREBBERO RIFIUTATO) - I DISERTORI SONO ALMENO 24: NEL PPE AVEVANO MANIFESTATO CRITICHE ALCUNE DELEGAZIONI E NEL GRUPPO S&D GIRA VOCE DI ALCUNE ASTENSIONI - CHI SONO I DUE MELONIANI CHE HANNO DETTO SÌ?

[…] Von der Leyen ha ottenuto 401 voti. Chi l’ha sostenuta? I gruppi che formano la cosiddetta «maggioranza Ursula» sono 401 così distribuiti: 188 deputati dei Popolari, 136 dei Socialisti e 77 dei Liberali. Ma anche i Verdi hanno dichiarato che l’hanno sostenuta: contano 53 deputati, però in Aula erano in 52 perché mancava Ignazio Marino assente per malattia.

In tutto quindi, secondo le dichiarazioni di voto dei quattro gruppi, von der Leyen avrebbe dovuto ottenere 453 voti. In genere i franchi tiratori pesano per il 10-15% e il calcolo che era stato fatto nei giorni passati li quantificava tra 40-50. Per questo von der Leyen ha condotto un’incessante campagna di «sensibilizzazione» tra tutti i gruppi (non ha incontrato solo l’estrema destra riunita nei Patrioti e nell’Europa delle nazioni sovrane).

Secondo fonti parlamentari, i Verdi hanno votato von der Leyen in 43, comunque abbastanza per far rivendicare al gruppo un ingresso di diritto nella «maggioranza Ursula». Certo, la presidente della Commissione ha ottenuto 401 voti che sono esattamente il numero di Ppe, S&D e Renew messi assieme. E c’è anche chi ci ha giocato, come il capodelegazione di Forza Italia Martusciello che ha sostenuto che la maggioranza è stata «compatta».

Ma si calcola che i franchi tiratori siano stati almeno 24 ed è probabile molti di più. Nel Ppe avevano manifestato critiche le delegazioni slovena, croata e francese. In Renew lo avevano dichiarato i 6 deputati irlandesi e dubbi i tedeschi del Fdp del ministro delle Finanze Lindner. Nel gruppo S&D gira voce di alcune astensioni (che però valgono come voto contrario), in particolare tra i belgi francofoni mentre il Pd ha dichiarato voto a favore. Nel gruppo dei conservatori dell’Ecr pare che abbiano votato a favore i 3 deputati dell’Odr del premier ceco Fiala e i tre fiamminghi dell’N-Va.

