2 mar 2022 18:13

ANCHE I COLOSSI INDUSTRIALI SFANCULANO PUTIN - I BIG DELL'ENERGIA, I MARCHI DI AUTO E I FONDI DI INVESTIMENTO PUBBLICI DICONO ADDIO ALLA RUSSIA PER SCHIERARSI CON L'UCRAINA: RENAULT HA CHIUSO L’IMPIANTO DI MOSCA, HANNO BLOCCATO L’EXPORT APPLE, BMW, MERCEDES, VOLVO E HARLEY DAVIDSON - SHELL USCIRÀ DALLA JOINT VENTURE NEL GNL CON GAZPROM - NON SI HANNO NOTIZIE DELLE NOSTRE AZIENDE IN RUSSIA: CHE FANNO BANCA IN TESA, UNICREDIT, PIRELLI, ETC.?