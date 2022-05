ANCHE I DITTATORI RISCHIANO IL POSTO - SECONDO IL “WASHINGTON TIMES”, QUOTIDIANO AMERICANO (MOLTO CONSERVATORE), XI JINPING POTREBBE DIMETTERSI! DA SETTIMANE IL PRESIDENTE CINESE È SOTTO ACCUSA PER LA POLITICA “ZERO COVID” E LE MISURE DRACONIANE IMPOSTE AI CITTADINI (AVETE PRESENTE LE GABBIE A SHANGHAI?) - ALCUNI BLOGGER CINESI PARLANO GIÀ DEL SUCCESSORE, IL PREMIER LI KEQIANG, CHIAMATO “IL NUOVO PADRONE”, E PARLANO DI DIMISSIONI “VOLONTARIE”. È QUESTA LA COSA STRANA: DOPO AVER BRIGATO TANTO PER CONQUISTARE IL POTERE “A VITA”, BASTA COSÌ POCO PER FARLO MOLLARE? - VIDEO

DAGONEWS

Mancano sei mesi al congresso del Partito Comunista Cinese ma la “campagna elettorale” è già cominciata. E non tira una bella aria per Xi Jinping.

Il presidente cinese è sotto accusa per le misure draconiane contro il Coronavirus: nel mirino la sua politica del “zero Covid”, con chiusure generalizzate e scene da film catastrofico, come quelle viste a Shanghai.

Quale che sia il motivo della sua tenacia nel continuare con queste misure (la più probablie, che i vaccini cinesi siano ciofeche), in molti pensano che il dittatore comunista non sia più “fit” per il ruolo.

Quindi, che fare? Il quotidiano americano - molto conservatore - “Washington Times” oggi parla apertamente di dimissioni, citando “voci” che si susseguono a Pechino. In particolare, a far discutere in queste ore è un video su Youtube, realizzato da un blogger canadese che si presenta con il nome di “Lao Deng”.

Secondo il signore in questione, Xi rimarrà al potere fino all’autunno, quando si celebrerà il congresso del Partito Comunista Cinese, per poi lasciare il Dragone nelle mani del premier, Li Keqiang, che sarà il “nuovo padrone”, come specificato appunto da Lao Deng.

Sarà vero o saranno fughe di notizie create ad hoc in vista del congresso dai rivali di Xi Jinping (quelli ancora vivi o in libertà)?

