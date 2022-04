24 apr 2022 15:57

ANCHE ERDOGAN INIZIA A MUOVERSI CONTRO PUTIN – LA TURCHIA HA CHIUSO LO SPAZIO AEREO AI VOLI MILITARI E CIVILI RUSSI DIRETTI IN SIRIA. MA PER ORA IL “SULTANO” CONTINUA A FARE LO GNORRI SULLE SANZIONI AGLI OLIGARCHI. TE CREDO: I RICCASTRI RUSSI ORMEGGIANO I LORO YACHT A ISTANBUL E RIMPINGUANO LA DISASTRATA ECONOMIA DEL PAESE - IL PRESIDENTE TURCO CHIAMA ZELENSKY PER OFFRIRSI (DI NUOVO) COME MEDIATORE