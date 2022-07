20 lug 2022 08:35

ANCHE LA FINANZA INTERNAZIONALE VUOLE CHE DRAGHI RESTI A PALAZZO CHIGI - "SENZA DI LUI RISCHIO AUMENTO DELLO SPREAD PER L'ITALIA" – LE AGENZIE DI RATING MOODY' S E FITCH FANNO SAPERE CHE SENZA MARIOPIO IL QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO PER IL PAESE SI FAREBBE FOSCO: LE RIFORME DIVENTEREBBERO MENO PROBABILI, I FINANZIAMENTI EUROPEI DEL PNRR PIÙ DIFFICILI DA OTTENERE – “CON LE ELEZIONI ANTICIPATE SI FAREBBERO STRETTI I TEMPI PER L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO. POTREBBERO ANCHE RENDERE PIÙ DIFFICILE PER L'ITALIA RAGGIUNGERE LE PIETRE MILIARI PER LA…”