27 gen 2021 10:01

ANCHE IN GERMANIA HANNO CAPITO CHE L'AUSTERITY E' FUORI DALLA STORIA - HELGE BRAUN, RESPONSABILE DELLA CANCELLERIA E FEDELISSIMO DELLA MERKEL, IN UN INTERVENTO SU "HANDELSBLATT", GIORNALE VICINO ALLA CONFINDUSTRIA TEDESCA, CHIEDE DI RINVIARE IL RITORNO AL PAREGGIO DI BILANCIO: "IL FRENO AL DEBITO NON SI PUÒ RISPETTARE NEMMENO PER GLI ANNI A VENIRE"