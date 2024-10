28 ott 2024 14:09

ANCHE IN GIAPPONE SI SCRIVE POLITICA, MA SI LEGGE CABARET - IL VICESEGRETARIO DEL PARTITO CONSERVATORE NIPPONICO, TORNATO IN PARLAMENTO DOPO 15ANNI, È FAMOSO PER ESSERSI TRAVESTITO DA VEGETA, PERSONAGGIO DEL CARTONE "DRAGON BALL", IN OCCASIONE DEL "WORLD COSPLAY SUMMIT": IL VIDEO STRACULT - I RISULTATI DELLE ELEZIONI IN GIAPPONE, CHE HANNO FATTO PERDERE LA MAGGIORANZA AL NEO-PRIMO MINISTRO ISHIBA SHIGERU (IL QUALE SI ERA TRAVESTITO DA MAJIN BU) CHE AVEVA INDETTO LA CONSULTAZIONE IN ANTICIPO...