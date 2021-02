ANCHE GURRIA SI È INGRETINITO - IL CAPO DELL'OCSE LASCIA L’INCARICO DOPO 15 ANNI CON UN GRIDO DI BATTAGLIA SUL CLIMA: "'METTETE UN PREZZO ALTO AL CARBONIO" - ARRIVATO CON LA FAMA DI ESSERE UN ARIDO SOSTENITORE DELL'ECONOMIA DI LIBERO MERCATO, SI È AVVICINATO ALLE TEMATICHE AMBIENTALI E SOCIALI CHE ERANO VISTE COME FUMO NEGLI OCCHI - PER LA SUCCESSIONE RESTA FAVORITO MATHIAS CORMANN, EX MINISTRO DELLE FINANZE AUSTRALIANO...

Articolo di "The Guardian" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

L'ambiente, il cambiamento climatico e la protezione della natura devono essere i compiti fondamentali dei paesi ricchi e dei principali paesi in via di sviluppo ora e negli anni a venire, ha detto il capo uscente dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e le istituzioni che consigliano i governi devono assumersi la responsabilità di tenerli concentrati su questi compiti.

Ángel Gurría ha detto che la crisi del coronavirus deve essere affrontata con urgenza, ma che il compito più grande dopo sarà quello di affrontare le emergenze ambientali del mondo – scrive The Guardian.

"Il singolo rischio più urgente, emergente e immediato è quello di combattere il Covid-19, e le sue conseguenze sanitarie, economiche e sociali", ha detto. "Ma la singola responsabilità intergenerazionale più importante è quella di proteggere il pianeta... Siamo in rotta di collisione con la natura e dobbiamo cambiare rotta per le generazioni future".

Il segretario generale dell'OCSE ha elencato i modi in cui il mondo deve agire: "proteggere la biodiversità, impedire che venga degradata; proteggere il suolo; proteggere le terre e l'acqua; proteggere gli oceani dalla peggiore pesca eccessiva; proteggere le barriere coralline, che rischiano di scomparire; proteggere le mangrovie, che sono straordinari serbatoi di carbonio; i ghiacciai e così via."

Ha aggiunto: "Stiamo già vedendo le manifestazioni di quanto grave sia questo cambiamento climatico in corso, e questo è destinato a peggiorare. I segnali sono che questo sarà ancora più grave".

La forte difesa di Gurría della necessità di un'azione climatica e ambientale arriva in un momento cruciale, poiché il consiglio dell'OCSE annuncerà il suo successore a breve, prima di marzo.

Il suo successore dovrà affrontare una scelta chiave: continuare a sostenere l'azione per il clima, con il disagio di alcuni governi, o riportare l'istituzione - come molte imprese e politici preferirebbero - al suo ruolo convenzionale di tracciare il prodotto interno lordo e altri indicatori economici standard, e sostenere la crescita senza prestare attenzione alle preoccupazioni ambientali.

Gurría, che sta terminando il suo terzo mandato quinquennale, ha detto che il mondo è a un punto di svolta, nel tentativo di riprendersi dal colpo economico della pandemia. "Abbiamo avuto la possibilità nel 2008 di ricostruire meglio - l'abbiamo sprecata", ha detto. "Abbiamo avuto l'austerità, troppo velocemente e troppo presto. L'abbiamo sprecata di nuovo? No, non l'abbiamo ancora sprecata".

Ha esortato i paesi a considerare l'aggiunta di condizioni ambientali ai salvataggi, ove appropriato, e a favorire progetti ambientali che creino posti di lavoro per una ripresa verde. "E mettere un grosso prezzo sul carbonio", ha aggiunto.

L'OCSE è una delle più prestigiose istituzioni internazionali, in parte think tank, in parte cane da guardia e in parte club di paesi industrializzati a cui le economie emergenti sono desiderose di unirsi. Esercita una notevole influenza sulle economie sviluppate e in via di sviluppo, non solo dispensando consigli ma anche scegliendo quali indicatori utilizzare per giudicare i paesi e le prestazioni dei loro governi. Le cattive relazioni dell'OCSE possono influenzare il rating di credito di un paese, il suo costo di prestito e la sua attrattiva per gli investitori.

Gurría ha trascorso i suoi 15 anni alla guida dell'OCSE dall'essere un arido sostenitore dell'economia di libero mercato convenzionale al territorio sconosciuto delle questioni ambientali e sociali precedentemente viste come oneri o irrilevanti dagli economisti.

Ha fatto del clima una crociata personale, parlando ai summit sul clima e ai forum internazionali, e sviluppando nuovi sistemi all'interno dell'OCSE per tracciare e riportare le prestazioni ambientali dei paesi.

Uno dei favoriti per essere il suo successore è Mathias Cormann, un ex ministro delle finanze australiano, che è entrato nella rosa di quattro candidati. Scott Morrison, il primo ministro australiano, sta facendo molta pressione, ma gli esperti verdi di tutto il mondo temono che se nominato Cormann cercherà di ostacolare il lavoro dell'OCSE sul clima e sull'ambiente, nonostante abbia dichiarato che il cambiamento climatico rimarrà una priorità.

Gli attivisti verdi hanno detto che il curriculum di Cormann suggerisce ostilità verso l'azione per il clima e un entusiasmo per gli interessi dei combustibili fossili. Lo scorso febbraio, ha accusato il partito laburista australiano di fare "dichiarazioni estremiste" per aver promesso di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050.

Gurría si è rifiutato di essere tirato in ballo sul suo potenziale successore, e non avrà alcun ruolo nella nomina. Tuttavia, ha chiarito dove pensa che l'attenzione dell'OCSE dovrebbe essere in futuro. Egli ha suggerito in particolare che il carbone è un'area importante che dovrebbe essere affrontata.

Gurría ha detto che chiunque sia stato scelto come prossimo segretario generale, gran parte del lavoro dell'OCSE sulle questioni legate al clima probabilmente continuerà. L'organizzazione lavora su questioni come il carbon pricing, i sussidi che sono dannosi per l'ambiente, il calcolo dei costi ambientali e sociali nascosti dei combustibili fossili e di altre industrie inquinanti.

Gurría ha detto che non è stato facile, quando ha assunto l'incarico nel 2006, convincere i paesi membri dell'OCSE a concentrarsi sul clima: "In quei giorni ho avuto un sacco di problemi. Ma era mio dovere portare l'attenzione sulle quelle questioni".

Ha aggiunto: "Mi aspetterei molto che chiunque ottenga il lavoro sia ugualmente convinto, ugualmente motivato e ugualmente impegnato su queste questioni".

Gli esperti verdi hanno detto che l'OCSE potrebbe giocare un ruolo cruciale nell'assicurare che i futuri obiettivi climatici siano raggiunti, poiché i governi ascolterebbero i suoi consigli.

Helen Mountford è un ex dirigente dell'OCSE che ora è vicepresidente per il clima e l'economia al World Resources Institute, un'organizzazione di ricerca no-profit. Lei ha detto: "Il cambiamento climatico deve essere centrale nell'agenda di qualsiasi candidato di successo. La leadership dall'alto per integrare il clima in tutta l'agenda dell'OCSE è essenziale. Ma l'attuazione di un'agenda sostenibile e inclusiva richiederà l'impegno di tutti i paesi".