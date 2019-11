2 nov 2019 11:45

ANCHE “PIERFURBY” INVECCHIA – LA RIVELAZIONE AMARA DI CASINI A “UN GIORNO DA PECORA”: “LE DONNE? ORMAI NON MI CHIAMANO PIÙ. C’HO 63 ANNI E NON MI CERCANO” - CONSIDERATO NEGLI ANNI ‘90 TRA I “BELLI” DELLA POLITICA, L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA ATTUALMENTE NON È IN LOVE, E NEPPURE A CACCIA: “ORMAI SONO SINGLE…”