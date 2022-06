ANCHE LETTA E CONTE L’HANNO CAPITO: IL SALARIO MINIMO “VA INTRODOTTO SUBITO”! – ENRICHETTO E PEPPINIELLO PER UNA VOLTA SONO D’ACCORDO E SPONSORIZZANO LA MISURA, COME POSSIBILE SOLUZIONE AGLI STIPENDI DA FAME DEI LAVORATORI ITALIANI – QUALCOSA SI MUOVE A BRUXELLES: L’UE SAREBBE VICINA ALL’ACCORDO, MA BRUNETTA STRONCA L’IPOTESI: “INTRODURLO PER LEGGE NON VA BENE”. E ANCHE GLI INDUSTRIALI SONO CONTRARI. TE CREDO, VOGLIONO CONTINUARE A SOTTOPAGARE I LORO DIPENDENTI!

(ANSA) - L'Ue è a un passo dall'accordo politico sulla direttiva per il salario minimo. Il round decisivo di negoziati tra le istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) prenderà il via lunedì sera alle 19 a Strasburgo, a margine della plenaria del Parlamento europeo.

Le probabilità di arrivare a un accordo nella notte tra lunedì e martedì, a quanto si apprende, sono molto alte. La direttiva, proposta dalla Commissione europea nel 2020, punta a istituire un quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Ventisette e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva.

(ANSA) - "Il salario minimo per legge non va bene perchè è contro la nostra storia culturale di relazione industriali. Non buttiamo il bambino con l'acqua sporca e valorizziamo le nostre relazioni industriali. Il salario non può essere moderato ma deve corrispondere alla produttività". Lo ha detto il ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel corso di una iniziativa nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore.

Luca Monticelli per “La Stampa”

Estendere il contratto più rappresentativo di un settore a tutti i lavoratori di quello stesso comparto. È la proposta di salario minimo avanzata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando alle parti sociali. I sindacati hanno aperto a questa misura che, da una parte, affronta il problema dei working poor e dei contratti pirata, e dall'altra, mantiene intatto il potere di contrattazione delle organizzazioni sindacali.

Le associazioni datoriali, Confindustria in testa, restano scettiche, ma su una cosa sembrano tutti d'accordo: nessuno vuole un salario minimo legale. Ovvero una legge che stabilisca una soglia uguale per tutti i lavoratori sotto la quale le imprese non possono scendere.

È, invece, la via preferita dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha immaginato una paga oraria di nove euro lordi, in grado di garantire (per otto ore e cinque giorni a settimana) uno stipendio netto poco superiore a mille euro al mese. Ed è anche la scelta che hanno fatto molti Paesi europei.

Negli Stati in cui esiste, il salario minimo è piuttosto variabile: il range va dai 330 euro al mese in Bulgaria ai 2.200 in Lussemburgo, passando per i 1.100 in Spagna e i 1500 euro della Francia. Proprio ieri, peraltro, il parlamento tedesco ha approvato l'aumento del salario minimo orario da 9,82 a 12 euro lordi a partire dal 1° ottobre. Questa decisione comporterà un miglioramento della retribuzione per quasi 6,2 milioni di dipendenti su una popolazione attiva di 45 milioni di persone. E in Italia? «Noi che cosa aspettiamo?», twitta il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia del M5s.

In Senato è fermo un disegno di legge dell'ex ministra pentastellata Nunzia Catalfo che fissa una retribuzione non inferiore al contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, o comunque non sotto i 9 euro l'ora. Che poi sono le due strade immaginate dalle direttive europee: o per legge o per via contrattuale. Ma, come detto, per ottenere il salario minimo per via contrattuale ci vuole il via libera delle parti sociali. Che finora, però, sembra lontano.

Il segretario del Pd Enrico Letta chiede un passo avanti: «Entro questa legislatura sarebbe l'ideale arrivare al salario minimo, altrimenti noi lo presenteremo dentro il nostro progetto per le prossime elezioni». È un tema, sottolinea, che «sta prendendo giustamente piede in tante economie simili alla nostra, quindi credo sia importante riuscire a dare un segnale come altri Paesi stanno facendo».

Letta cita anche il caso australiano: «Mi ha colpito molto vedere che il neo eletto premier (Anthony Albanese, di origine italiana, ndr) di un Paese lontano dal nostro, ma con caratteristiche interessanti come l'Australia, abbia lanciato il suo piano sul salario minimo». Su questo argomento il Partito democratico ritrova una sintonia anche con il Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte, intervistato al forum Ansa, parla del salario minimo come «di una battaglia da completare subito, serve per avere un'esistenza dignitosa». Il capo politico dei 5 stelle si rivolge alle altre forze politiche: «Se avete delle osservazioni da fare, confrontiamoci. La legge è depositata al Senato, si può approvare in poco tempo». -

