COMIC INSULTS ASIDE, MAYORS ACT AS SENTINELS IN ITALY’S CORONAVIRUS TRAGEDY – L’ARTICOLO DEL NEW YORK TIMES SUI SINDACI E CONTE

https://www.nytimes.com/2020/04/26/world/europe/italy-mayors-coronavirus.html

Insulti comici a parte, i sindaci agiscono come sentinelle nella tragedia del Coronavirus in Italia, titola il New York Times. Il giornale americano torna a occuparsi delle gesta “folkloristiche” dei sindaci italiani e critica lo stile comunicativo del premier Conte. “Hanno lanciato droni armati di insulto. Hanno affrontato personalmente i fuorilegge per le strade. Hanno preso in giro le donne per essersi fatte i capelli perché nessuno le avrebbe viste in ogni caso. Hanno chiesto a tutti i loro cittadini che passeggiavano con il cane se i loro animali avevano problemi alla prostata. Ma i sindaci dicono che hanno anche lavorato” – scrive il giornale.

"Dovevamo mandare un messaggio chiaro, con un linguaggio un po' brutale", ha detto Vincenzo De Luca, il presidente della Campania e l'ex sindaco di Salerno, che ha minacciato di usare la fiamma ossidrica per interrompere una festa di laurea. "Abbiamo riportato la gente alla realtà". Quelle ammonizioni, confezionate su YouTube, sono diventate virali. Ma i sindaci hanno giocato un ruolo serio di fronte alla tragedia italiana.

Mentre il Paese prevede di iniziare la riapertura il 4 maggio, dicono che saranno fondamentali per far sì che la gente segua le regole, mentre la vita viene riorganizzata per evitare l'affollamento e i nuovi contagi. Il ruolo dei sindaci "sarà ancora più importante", ha detto Antonio Decaro, sindaco della città di Bari ,ora che si pone il problema dei mezzi di trasporto pubblico, gli orari della scuola, e la decisione di consentire ai ristoranti di espandersi in spazi pubblici più ampi, in modo tale da poter accogliere la nuova distanza richiesta tra i tavoli all'aperto.

A questo proposito, i chiari, seppur coloratissimi, avvertimenti dei sindaci italiani hanno contrastato notevolmente con il messaggio proveniente dal governo nazionale, che i critici hanno definito un pasticcio. “Il presidente del Consiglio Conte, un avvocato, preferisce i giri di parole, espressioni legalistiche, insipide. Usa le sue apparizioni in televisione e i video in diretta su Facebook per esaltare la miriade di comitati e task force che gli piace consultare, nonché la "trasparenza" e la "serietà" della sua stessa amministrazione” – scrive il NYT.

