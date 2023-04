25 apr 2023 10:32

E ANCHE ‘STO 25 APRILE… - SERGIO MATTARELLA, COME DA TRADIZIONE, HA FATTO VISITA ALL’ALTARE DELLA PATRIA E HA DEPOSTO UNA CORONA AL MILITE IGNOTO. IL PRESIDENTE È STATO SCORTATO DA QUASI TUTTO IL GOVERNO, IN BARBA ALLE POLEMICHE SULLE NOSTALGIE FASCISTE: AL SUO FIANCO LA PREMIER GIORGIA MELONI E ANCHE IL PRESIDENTE DEL SENATO, 'GNAZIO LA RUSSA - JENA PER "LA STAMPA": "SE I FASCISTI DIVENTANO ANTIFASCISTI, ALLORA NOI CHI SIAMO?" - VIDEO