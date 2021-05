E ANCHE LA MASCHERINA ALL'APERTO CE LA POTREMO LEVARE DAI COGLIONI - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE ANDREA COSTA A "UN GIORNO DA PECORA": "A FINE ESTATE SI FARÀ UN RAGIONAMENTO SULLA POSSIBILITÀ DI TOGLIERLA. ASTRAZENECA AGLI UNDER 60? SÌ, NEI PROSSIMI GIORNI POSSIBILE INDICAZIONE IN QUESTO SENSO. LA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA PANDEMIA NON DEVE ESSERE SCAMBIATA PER UN PROCESSO..." - VIDEO

La commissione d'inchiesta sulla pandemia? “Non bisogna confonderla con un processo, permetterà di approfondire e fare chiarezza, e su un tema così la trasparenza non può fare che bene. Forse però sarebbe meglio fare un approfondimento usciti dalla pandemia”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Che evoluzione prevede per la pandemia nei prossimi mesi? “Credo che già a fine luglio o agosto ci potrà esser immunizzazione tale che ci permetta un ritorno a tante attività. A fine estate si potrà fare un ragionamento anche sulla possibilità di togliere la mascherina all’aperto, credo sia un obiettivo raggiungibile”.

Secondo lei la somministrazione di AstraZeneca può esser effettuata anche agli under 60? “Secondo me si e non è detto che nei prossimi giorni ci sia anche un'indicazione precisa in questo senso. Parliamo di un vaccino sicuro”.

