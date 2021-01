ANCHE NEL MICROCOSMO FILO-GOVERNATIVO DI LA7, S'ALZA UNA VOCE CRITICA! (SARANNO CONTENTI CAIRO E LILLI GRUBER) - ENRICO MENTANA ATTACCA CONTE E I SUOI MINISTRELLI: "SIAMO STATI L’UNICO PAESE AD AVER CHIUSO ERMETICAMENTE LE SCUOLE, CON LA FOGLIA DI FICO DELLA DIDATTICA A DISTANZA, PUR ESSENDO I MENO DIGITALIZZATI DEL CONTINENTE. STIAMO FACENDO CENTINAIA DI MILIARDI DI DEBITO CHE I GIOVANI DI OGGI DOVRANNO RESTITUIRE; NON UN CAPITOLO DEL PROGETTO DI RECOVERY FUND RIGUARDA IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE"

Enrico Mentana quando si tratta di governo non si risparmia. Il direttore del Tg La7 è tornato a puntare il dito su Facebook dove scrive: "Siamo stati l’unico paese ad aver chiuso ermeticamente le scuole, con la foglia di fico della didattica a distanza, pur essendo i meno digitalizzati del continente. Gli studenti universitari non entrano in ateneo da dieci mesi, come buona parte dei liceali".

Il ritorno sui banchi è previsto per il 7 gennaio, ma il Paese è davvero pronto? Per Mentana no. Il giornalista riporta il parere degli esperti che hanno più volte ricordato a Giuseppe Conte i rischi della scelta: “Quella dell’istruzione è la principale “industria” del paese - ha proseguito -. Tutte le altre nel corso dei mesi sono state riaperte e messe in condizione di produrre. La scuola no“.

Ecco poi la chiosa: “Stiamo facendo centinaia di miliardi di debito che i giovani di oggi dovranno restituire; non un capitolo del progetto di Recovery Fund riguarda il sostegno all’occupazione giovanile; la lesione plateale del diritto allo studio e della sua dignità costituisce il terzo indizio, e per dirla con Agatha Christie fa prova. Un paese che non si cura del futuro non ha futuro“.

