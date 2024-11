19 nov 2024 12:26

E ANCHE OGGI, MATTARELLA RANDELLA IL GOVERNO – IL GIORNO DOPO LA GAFFE DI VALDITARA (“LE VIOLENZE SESSUALI AUMENTANO A CAUSA DELL'IMMIGRAZIONE”), IL CAPO DELLO STATO PARLA DELL’INTEGRAZIONE COME DI “UN POTENTE FATTORE DI SICUREZZA” – LA NUOVA BORDATA A MELONI E SALVINI E ALLA LORO LOTTA AI MAGISTRATI: “CON LA CONFLITTUALITÀ ISTITUZIONALE SI DIFFONDE UN CLIMA DI SFIDUCIA” – “LA DEMOCRAZIA È SOSTANZA. LO SPIRITO DI INIZIATIVA È INCORAGGIATO DA ISTITUZIONI NON INVASIVE E DA POTERI NON ACCENTRATI…”