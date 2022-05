NON SOLO A MOSCA, ANCHE NEGLI STATI UNITI NON HANNO GRADITO LE PAROLE DI BERGOGLIO - L’INTERVISTA RILASCIATA DAL PAPA AL “CORRIERE” NON È PASSATA INOSSERVATA A WASHINGTON, IN PARTICOLARE PER IL PASSAGGIO SULLA NATO CHE HA “ABBAIATO ALLE PORTE DELLA RUSSIA”, INDUCENDO PUTIN A REAGIRE - IL “DAILY BEAST” STRONCA IL PONTEFICE: “IN QUASI TRE MESI NON HA MAI CONDANNATO LA GUERRA E ORA HA VIRATO VERSO LA COSPIRAZIONE…”