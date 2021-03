9 mar 2021 15:10

ANCHE I POLITICI TEDESCHI FANNO PORCATE CON LE MASCHERINE - DUE SCANDALI IMBARAZZANO I CRISTIANO-DEMOCRATICI ALLE PRESE CON IL DOPO MERKEL: IL DEPUTATO LOBEL SI È INTASCATO 250 MILA EURO IN COMMISSIONI SU CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MENTRE NUSSLEIN È ACCUSATO DI CORRUZIONE SU 660 MILA EURO DI BUSTARELLE - L'UNIONE CDU/CSU, IN CROLLO NEI SONDAGGI, RISCHIA LA BATOSTA ALLE ELEZIONI (REGIONALI E NON SOLO)...