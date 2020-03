19 mar 2020 16:43

ANCHE I PRINCIPI SI AMMALANO - ALBERTO DI MONACO È POSITIVO AL CORONAVIRUS, MA DA MONTECARLO PRECISANO CHE ''IL SUO STATO DI SALUTE NON DESTA PREOCCUPAZIONE''. ANCHE IL PRIMO MINISTRO DEL PRINCIPATO AVEVA ANNUNCIATO DI ESSERE STATO CONTAGIATO - VIRUS PURE PER L'ARCIDUCA CARLO D'AUSTRIA, CAPO DELLA CASA IMPERIALE DI ASBURGO, CHE L'HA PRESO IN SVIZZERA A UN CONGRESSO ''CON MOLTI ITALIANI'' PRIMA DEL LOCKDOWN