10 mag 2022 19:38

ANCHE "SLEEPY JOE" OGNI TANTO SBROCCA - BIDEN PROTAGONISTA DI UNA LITE FURIBONDA AL TELEFONO POCHE ORE PRIMA DELL'INCONTRO CON MARIO DRAGHI A WASHINGTON: IL PRESIDENTE AMERICANO SE LA SAREBBE PRESA CON IL "NEW YORK TIMES" PER LE RIVELAZIONI SECONDO CUI DIETRO LA MORTE DEI GENERALI RUSSI IN UCRAINA CI SAREBBE PROPRIO BIDEN - IL CAPO DELLA CASA BIANCA HA CHIAMATO LA DIRETTRICE DELLA NATIONAL INTELLIGENCE, QUELLO DELLA CIA, E IL NUMERO UNO DEL PENTAGONO...