ANCHE IL SOGNO DEL PISANO LETTA E’ SVEGLIARSI A MEZZOGIORNO, GUARDARE VERSO IL MARE E NON VEDERE PIU’ LIVORNO? – LA SCIVOLATA CAMPANILISTICA DI ENRICHETTO ALLA FESTA DELL'UNITÀ DI RIGLIONE: “FORZA PISA, LIVORNO MERDA” - PIÙ DI UN TESTIMONE HA SENTITO IL LEADER DEM FARE LA BATTUTACCIA. IL SINDACO LABRONICO SALVETTI: "TONO SCHERZOSO, MA ERA MEGLIO EVITARE"

"Questo il pensiero del segretario Pd sulla nostra città: Livorno m...". E' un post sui social di Potere al Popolo a scatenare lo psicodramma a sinistra. Racconta una battuta:"Forza Pisa, Livorno m..." che il leader del Pd Enrico Letta avrebbe fatto due sere fa, confermata anche a Repubblica da più testimoni, alla festa dell'Unità di Riglione, nella sua Pisa. La classica battuta dei pisani contro i livornesi, ironia iper campanilistica (e frase molto usata nei cori da stadio).

Solo che in campagna elettorale è scoppiato un caso, col Pd livornese risentitissimo col segretario nazionale, che alla fine è costretto ad un diplomatico messaggio di complimenti al sindaco Luca Salvetti: "A Livorno abbiamo dimostrato, nel 2019, che il Pd e il centrosinistra sanno convincere i cittadini e quindi tornare a vincere. Il sindaco Luca Salvetti sta facendo un grande lavoro nell'interesse di tutti i livornesi, insieme al Pd di Livorno. Sono sicuro che i livornesi lo testimonieranno anche con il voto del 25 settembre", ha detto Letta. E Salvetti dall'altra parte sulla frase si limita a dire: "Anche se il tono era scherzoso, sarebbe stato meglio evitare..."

Come sono andate le cose? Quella di Letta è stata probabilmente una battuta in un clima di goliardia pisana, nulla di offensivo negli intenti. "Solo che in un momento del genere, particolarmente teso per la città di Livorno dal punto di vista sociale, per di più con un grande sforzo che il Pd nazionale si aspetta proprio da noi a Livorno alle elezioni, una battuta del genere un segretario se la doveva risparmiare" racconta un autorevole dirigente dem livornese. Ma con la dichiarazione pro-Salvetti Letta spera di aver chiuso il caso. Anche se difficilmente si farà vedere in città prima del voto.

