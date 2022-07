15 lug 2022 18:26

ANCHE DA WASHINGTON FANNO CAPIRE A DRAGHI CHE DEVE RIMANERE A PALAZZO CHIGI – DURANTE IL VIAGGIO DI BIDEN IN ARABIA SAUDITA, IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN, HA COMMENTATO LA CRISI DI GOVERNO ITALIANA: “IL PRESIDENTE BIDEN HA UN PROFONDO, RADICATO RISPETTO PER IL PRIMO MINISTRO DRAGHI, QUINDI OVVIAMENTE STA SEGUENDO MOLTO DA VICINO GLI SVILUPPI POLITICI A ROMA”. È UN “PIZZINO" CHIARISSIMO PER “MARIOPIO”: NON DEVI ANDARE DA NESSUNA PARTE…