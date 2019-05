“11 CARDINALI HANNO COSTRETTO BENEDETTO XVI A DIMETTERSI” – IL BLOG ULTRA CATTOLICO “IN TUA JUSTITIA LIBERA ME DOMINE” RICICCIA LA STORIA DELLA “MAFIA DI SAN GALLO”, IL GRUPPO DI CARDINALI CHE AVREBBE LAVORATO NELL’OMBRA, PRIMA PER NON FAR ELEGGERE RATZINGER E POI PER RIMPIAZZARLO CON BERGOGLIO – NEL 2015 IL CARDINAL GODFRIED DANEELS PRESENTÒ LA SUA BIOGRAFIA E RIVELÒ DI AVERNE FATTO PARTE INSIEME, FRA GLI ALTRI, AI CARDINALI KASPER, SILVESTRINI E VAN LUYN…