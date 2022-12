GIRA CHE TI RIGIRA, IL TUBO VA SEMPRE IN CULO A NOI – PER SOSTITUIRE IL GAS RUSSO, CHE ABBIAMO BANDITO PER LA GUERRA IN UCRAINA, SIAMO FINITI NELLE MANI DEI QATARINI. CHE ORA CI RICATTANO PER VIA DELLO SCANDALO AL PARLAMENTO EUROPEO: “LE RESTRIZIONI DISCRIMINATORIE, CHE LIMITANO IL DIALOGO E LA COOPERAZIONE CON IL QATAR PRIMA DELLA FINE DELLE INDAGINI, INFLUENZERANNO NEGATIVAMENTE LA COOPERAZIONE NONCHÉ I COLLOQUI IN CORSO SULLA CARENZA DI ENERGIA E SULLA SICUREZZA GLOBALE”. TRADOTTO: SE ROMPETE TROPPO LE PALLE, VI ATTACCATE AL GAS…