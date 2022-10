Vi do la buonanotte con il #labiale ("che merda...") della #Meloni rivolta a #Conte... Gioggia è proprio una personcina di "altissimo profilo" pic.twitter.com/IyIxl4ZY98 — Santino (@CorvinoSantino) October 25, 2022

Da open.online

meloni risponde a conte

Il leader M5s all’attacco del Pnrr. La replica della neopremier su Twitter circola da ieri sera uno spezzone del dibattito alla Camera sulla fiducia in cui sono protagonisti la neopremier Giorgia Meloni e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel filmato Conte chiede alla premier di non mentire agli italiani: «Al parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation Eu. Astenersi in parlamento significa non far passare il Next Generation e il Pnrr. Se fosse stato per voi non lo avremmo avuto». A quel punto la telecamera punta Meloni, che sembra pronunciare un insulto («che merda») rivolto proprio a Conte.

giuseppe conte