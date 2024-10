11 ott 2024 18:42

ANDREA ORLANDO RISCHIA DI RESTARE A "ZERO TITULI". DELLA SERIE: UNO CHE NON VINCE NEANCHE PER SBAGLIO – IL SONDAGGIO DI PAGNONCELLI SULLE REGIONALI IN LIGURIA DA’ IN VANTAGGIO MARCO BUCCI DEL CENTRODESTRA (49%) DAVANTI A ORLANDO (46%) – L’EX MINISTRO NON RIESCE A SFRUTTARE NE’ IL TRAINO DEL PD, PRIMO PARTITO, NE’ LA TANGENTOPOLI AL PESTO CHE HA SPAZZATO VIA LA PRECEDENTE GIUNTA DI CENTRODESTRA GUIDATA DA TOTI…