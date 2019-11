DAGONEWS

il principe andrea e la socialite chris von aspen 1

Sono bastate poche ore per mettere in discussione ogni singolo passaggio dell’intervista che il Principe Andrea ha rilasciato alla BBC nelle scorse ore. A minare seriamente l’immagine del figlio di Elisabetta, che ha sottolineato di non essere un festaiolo e di non essersi mai lasciato andare a dimostrazioni pubbliche d’affetto, è una serie di foto pubblicate dal Daily Mail.

il principe andrea e la socialite chris von aspen 4

Andrea è stato immortalato mentre si scatenava con un gruppo di donne a Saint-Tropez a un party organizzato dal magnate del vino Claude Ott sulla Costa Azzurra nel luglio 2008, poche settimane dopo che il suo amico Jeffrey Epstein era stato accusato di traffico di minori e di induzione alla prostituzione.

il principe andrea e socialite pascale bourbeau 1

Nella sua intervista il principe aveva insistito che non è un “party prince” e non è solito abbracciare le donne in pubblico, respingendo le accuse di aver dormito con Virginia Roberts. Ma nelle immagini il principe appare stravolto, i capelli sono arruffati e la camicia sbottonata è madida di sudore. Vestito di bianco è stato visto dirigersi verso la pista da ballo con due donne per poi avvicinarsi per parlare all’orecchio con altri ospiti per via della musica troppo alta. È stato visto anche ballare con la modella libica Nadia Boejna.

il principe andrea e socialite pascale bourbeau 2

Un anno prima, nel luglio 2007, il principe è stato immortalato a un altro party: sempre sudatissimo, abbracciava le ragazze in pista e si faceva leccare la faccia dalla socialite Chris Von Aspen.

A un’altra festa "Randy Andy" è stato visto abbracciare la socialite canadese Pascale Bourbeau mentre una mano si avvicinava al fondoschiena. Quella notte è stato anche filmato mentre chiacchierava con la socialite polacca Beata Bohman, che ha fatto notizia quando è stata arrestata per aver rubato una sciarpa foderata di pelliccia da 11.000 dollari a New York.

andrea e ghislaine maxwell al party

All'inizio del decennio, il principe era stato visto chiacchierare con la top model tedesca Heidi Klum a una festa di Halloween a tema tenutasi a New York nell'ottobre 2000, alla quale aveva partecipato anche Ghislaine Maxwell, il braccio destro di Epstein, con la quale è stata immortalato

diverse volte stretto con la mano intorno al collo.

il principe andrea 7

Secondo fonti di palazzo, Carlo è stato invitato a prendere in considerazione il declassamento dello status del Duca di York: una volta salito sul trono il primogenito di Elisabetta potrebbe decidere di declassare il fratello a “working royal” per il danno causato alla reputazione della famiglia reale.

