ANNAMO BENE: LA CINA HA ''URGENTE BISOGNO'' DI MATERIALE MEDICO, MASCHERINE E TUTE PROTETTIVE. E IN GENERE SONO LORO A PRODURLI! IL VATICANO HA GIÀ INVIATO 700MILA MASCHERINE - LA PORTAVOCE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI SE LA PRENDE CON GLI USA: ''HANNO CREATO SOLO PANICO E NON CI HANNO AIUTATO''. CIOÈ IL SUO GOVERNO HA NASCOSTO IL VIRUS, ARRESTATO CHI NE PARLAVA, E ORA È COLPA DEI MALEDETTI YANKEE?

CORONAVIRUS: CINA, 'URGENTE BISOGNO' MATERIALE MEDICO

(ANSA) - La Cina "necessita urgentemente" di materiale protettivo e di equipaggiamenti medici con l'epidemia del nuovo coronavirus di Wuhan che continua a tenere un passo sostenuto, visto che i 361 morti attuali hanno superato i 349 della Sars del 2003, mentre i contagiati sono più di 17.000. "Quello di cui la Cina necessita urgentemente allo stato sono le maschere mediche, le tute protettive e gli occhiali protettivi", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in un briefing online con i media.

CORONAVIRUS:SCIOPERO MEDICI HONG KONG,CHIUDERE CONFINE

il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 2

(ANSA) - Centinaia di medici e paramedici stanno protestando a Hong Kong chiedendo al governo locale la chiusura del confine con la Cina, come misura per bloccare il contagio del coronavirus di Wuhan L'ex colonia britannica ha registrato 15 casi di infezioni accertate, ma la governatrice, Carrie Lam, ha approvato il dimezzamento dei collegamenti aerei e la chiusura di 6 dei 14 ingressi per via terra, oltre allo stop dei collegamenti via treno. La decisione di scioperare è maturata nel corso del weekend.

CORONAVIRUS: MOSCA, INVIEREMO AIUTI UMANITARI ALLA CINA

(ANSA) - La Russia presto invierà "aiuti umanitari" alla Cina per contrastare il diffondersi del nuovo coronavirus: lo ha annunciato la vice premier russa Tatiana Golikova. "I documenti riguardanti gli aiuti umanitari alla Cina sono praticamente pronti", ha spiegato Golikova durante una riunione dei vice premier con il nuovo primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Lo riporta l'agenzia Interfax.

CORONAVIRUS: CINA CONTRO USA, HANNO CREATO SOLO PANICO

trump xi jinping

(ANSA) - La Cina ha accusato alcuni Paesi, specialmente gli Stati Uniti, di diffondere "panico" con le reazioni fuori misura all'epidemia di coronavirus di Wuhan. Gli Usa, includendo anche il bando imposto all'ingresso dei viaggiatori cinesi, "non hanno provveduto ad alcuna assistenza sostanziale", ma hanno creato panico ininterrottamente", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, in un insolito briefing online, nel mezzo dell'emergenza del coronavirus.

CORONAVIRUS: VATICANO INVIA IN CINA 700MILA MASCHERINE

(ANSA) - Il Vaticano ha spedito in Cina circa 600.000-700.000 mascherine per aiutare a prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus. Lo scrive il Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, definendo l'iniziativa, che ha avuto il sostegno dell'elemosiniere pontificio card. Konrad Krajewski, della Farmacia Vaticana e delle comunità cristiane cinesi in Italia, "espressione della preoccupazione della Santa Sede per l'epidemia". Le operazioni sono state coordinate dal vice rettore del Pontificio Collegio Urbaniano Vincenzo Han Duo.

mercato del pesce di wuhan

Han, responsabile della donazione delle mascherine e della consegna, ha affermato che il card. Krajewski ha espresso il suo desiderio di aiutare la Cina a combattere il virus dopo che lui stesso gli ha raccontato la situazione. Sono stati quindi la Santa Sede e i gruppi cristiani cinesi in Italia a pagare per le mascherine raccolte dalla Farmacia Vaticana a partire dal 27 gennaio (100.000 solo nel primo giorno) da tutta la Penisola. Le confezioni recanti lo stemma dell'Elemosineria sono state quindi trasportate a Fiumicino, da dove compagnie aeree tra cui la China Southern Airlines hanno fornito la spedizione gratuita.

Dopo l'arrivo in Cina, le mascherine sono state inviate nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia da coronavirus, situata nella Cina centrale, e nelle province della Cina orientale dello Zhejiang e del Fujian. "Spero che le scorte possano raggiungere il più presto possibile i luoghi dove sono necessarie, in modo che le persone che soffrono della malattia possano sentire la preoccupazione della Santa Sede. Il mondo intero è unito per combattere il virus", ha commentato mons. Han, vescovo originario proprio del Fujian.