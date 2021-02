NEGLI ANNI DI CONTE A PALAZZO CHIGI, OLIVIA PALADINO NON HA FIATATO: NE’ UN’INTERVISTA NE’ UNA DICHIARAZIONE. COME MAI? QUESTO DISGRAZIATO SITO HA SVELATO IL SOCCORSO DA LEI RICEVUTO DALLA SCORTA DI CONTE QUANDO FU BECCATA CON IL BORSONE DA PALESTRA (E LE PALESTRE ERANO CHIUSE DAL DPCM) E DEI GUAI CON L'ERARIO DELLE AZIENDE DI FAMIGLIA - MA IL SUO PROFILO PUBBLICO E' RIMASTO PIENO DI SILENZI...

Dal “Corriere della Sera”

L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI CON OLIVIA PALADINO

È rimasta sempre un passo indietro. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, non ha mai pronunciato una parola. Classe '80, figlia di Cesare, proprietario dell'Hotel Plaza di via del Corso, e di Ewa Aulin, attrice svedese, l'ex first lady ha frequentato le migliori scuole della Capitale. Ha una figlia, Eva, nata da una precedente relazione. Ed è proprio grazie ad Eva se nel 2008 conosce l'avvocato del popolo.

Raccontano le cronache che il colpo di fulmine sarebbe avvenuto in una riunione scolastica riservata ai genitori, alla quale prese parte anche Conte, padre di Niccolò. Elegante e riservata, fa poche uscite pubbliche. Prima in foto, ritratta a passeggio con le borse della spesa, al mare in bikini, al ristorante. Poi finalmente il 10 dicembre del 2019 ecco la prima uscita: Giuseppe Conte si presenta con lei al Teatro San Carlo di Napoli per un evento di beneficenza.

L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI CON OLIVIA PALADINO

Olivia appare e scompare. E dunque ricompare, dopo i mesi di lockdown, quando a sorpresa Conte partecipa alla prima della stagione del cinema America. Al fianco dell'allora premier c'è proprio la compagna, vestita di nero, con mascherina in pendant . Il 4 dicembre dello scorso anno Conte interviene sulla polemica che ha investito lui e la fidanzata sull'uso della scorta: «Ha ricevuto attacchi personali anche la mia compagna Olivia Paladino, mi spiace molto». Ieri, l'ultimo giorno del compagno a Palazzo Chigi.

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO giuseppe conte lascia palazzo chigi con olivia paladino GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO